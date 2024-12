Il risultato in diretta live di Podgorica-Trento, sfida valida come 12^ giornata dell’Eurocup 2024/2025 di basket. Tornati al successo nella competizione nell’ultimo turno, gli uomini di coach Galbiati inseguono un’altra vittoria che sarebbe vitale per sperare di finire tra le migliori sei del girone. La scorsa settimana, infatti, Trento ha interrotto una striscia di tre sconfitte di fila imponendosi per 70-82 sul campo del fanalino di coda Sopot, rimanendo a due vittorie dal sesto posto, che vede appaiate Vilnius e Hapoel Tel Aviv. Inoltre, la Dolomiti Energia vorrà anche riscattarsi prontamente dopo la battuta di arresto contro Trapani, la prima in campionato dopo dieci vittorie di fila.

L’occasione di fare un passo importante in classifica è di quelle importanti, perché anche il Podgorica ha fin cui accumulato uno score di quattro vittorie e sette sconfitte. La formazione montenegrina è reduce da due sconfitte consecutive, ma occorre sottolineare il buon rendimento casalingo, dato che davanti al proprio pubblico la squadra di coach Zakelj ha perso solo contro le primissime della classe, ottenendo poi successi molto importanti contro Ulm e Vilnius. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di mercoledì 18 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

