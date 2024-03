LIVE – Conegliano-Roma: gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Conegliano-Roma, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. È il quarto di finale sulla carta meno equilibrato: da una parte la prima della classe, dall’altra la sorpresa della stagione. Le ragazze di Daniele Santarelli, imbattute fin qui in stagione, hanno lasciato solo tre punti alle avversarie in campionato. Le pantere, qualificate alla finale di Champions League e già vincitrici in stagione di Coppa Italia e Supercoppa, vogliono vincere davanti al proprio pubblico per indirizzare subito la serie ed iniziare al meglio i Playoff.

La formazione di Giuseppe Cuccarini, tornata nella massima serie di campionato proprio in questa stagione, ha centrato i Playoff ed ora non vuole certo smettere di sognare. Le giallorosse vanno a caccia di una grande prestazione nella tana delle pantere per tentare l’impresa. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 27 marzo al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Prosecco Doc Imoco Conegliano-Aeroitalia Smi Roma della Serie A1 Femminile 2023/2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CONEGLIANO – ROMA (inizia alle 19.30)

_______________________________________________________________________