LIVE – Conegliano-Resovia 25-20 25-17 25-16: gironi Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di A. Carraro Imoco Conegliano-Developres Resovia, partita valevole per la sesta ed ultima giornata della Pool A di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e chiudere questa prima fase della competizione da imbattute. La formazione polacca, seconda in classifica, proverà a strappare qualche punto in trasferta per poter usufruire di un migliore tabellone. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 8 febbraio al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Conegliano-Resovia di Champions League femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO -RESOVIA 25-20 25-17 25-16

21.50- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE MATCH

TERZO SET- Conegliano chiude il match sul 25-16!

TERZO SET- Grandissima De Kruif con le sue fast! 22-14

TERZO SET- Dominio Conegliano ora! 21-13

TERZO SET- Conegliano prova a scappare con le battute di Lubian! 12-10

TERZO SET- Si riparte! 5-4

FINE SECONDO SET

SECONDO SET- Conegliano chiude il secondo set sul 25-17!

SECONDO SET- Tanti errori ora per gli ospiti, Conegliano ne approfitta e si porta sul 21-15.

SECONDO SET- Haak continua a macinare punti per Conegliano! 16-12

SECONDO SET- Haak a segno con le sue pipe! 12-10

SECONDO SET- Bene Plummer in attacco! 8-4

SECONDO SET- Si riparte! 3-2

FINE PRIMO SET

PRIMO SET- Conegliano chiude sul 25-20!

PRIMO SET- L’Imoco allunga con alcuni muri vincenti! 21-18

PRIMO SET- Conegliano prova a staccarsi. 16-13

PRIMO SET- Botta e risposta a muro tra le due squadre! 9-9

PRIMO SET- Ottima partenza di Conegliano! Molto bene Cook in attacco. 8-6

PRIMO SET- Si comincia!

20.25- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match tra Conegliano e Resovia, Champions League Volley 2022/23. Ancora pochi istanti all’inizio del match!