La diretta testuale live di Conegliano-Kawasaki, partita valevole per la Pool B del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Dopo le nette vittorie per 3-0 rifilate alle brasiliane del Dentil Praia Clube e alle vietnamite del LP Bank Ninh Binh, le pantere tornano in campo per vincere ancora e volare in semifinale da prima del girone. Daniele Santarelli ha già rimaneggiato la formazione nel secondo match e non è da escludere che anche in quest’ultimo turno dei gironi decida di dare spazio a molte giocatrici. Wolosz e compagne devono vedersela ora con la compagine asiatica allenata da Takayuki Kaneko. Le giapponesi sono al momento terze grazie ai tre punti conquistati nel match contro Ninh Binh, a cui ha fatto seguito la sconfitta in tre set rimediata contro il Dentil.

Le nipponiche vanno sunque a caccia di una grande prestazione, ma la corazzata veneta non ha l’abitudine di lasciare punti per strada. Si preannuncia spettacolo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di venerdì 20 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Nec Red Rockets Kawasaki della competizione iridata per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

CONEGLIANO A CACCIA DEL TRIS: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, CALENDARIO COMPLETO E TV

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CONEGLIANO – KAWASAKI (inizia alle 8.00)