Dopo un giorno di pausa per chiudere definitivamente il capitolo Nba Cup, tredici partite di regular season nella notte. Chicago (13-15) passa a Boston (21-6) 117-108. Celtics al completo, ma Zach Lavine mette 36 punti, 6 rimbalzi e 4 assist condannando la squadra di Mazzulla alla sesta sconfitta stagionale. Jayson Tatum ci prova cono 31 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, ma al TD Garden sorridono i Bulls. Oklahoma (21-5) piega Orlando (17-12) in trasferta 105-99. 35 punti e 6 assist per Shai Gilgeous-Alexander, che riscatta subito la prestazione deludente in finale di Nba Cup. Doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi per Isaiah Hartenstein. Magic che stanno iniziando ad accusare le assenze prolungate di Franz Wagner e Paolo Banchero. Bene ancora Goga Bitadze con 15 punti e 10 rimbalzi. Denver (14-11) cade in casa di Portland (9-18) 126-124. Anfernee Simons chiude con 28 punti e 10 assist. Lo segue Shaedon Sharpe con 27 punti. Doppia doppia per Deandre Ayton (15 punti e 13 rimbalzi). Nikola Jokic mette a referto 34 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, ma i Nuggets non riescono a trovare continuità di risultati. I Los Angeles Lakers (15-12) vincono in casa di Sacramento (13-15) 113-100. Austin Reaves top scorer con 25 punti. Doppia doppia pesante di Anthony Davis (21 punti+18 rimbalzi). LeBron James segue con 19 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Non bastano ai Kings i 18 punti con 12 rimbalzi di Domantas Sabonis per evitare la seconda sconfitta in fila. È vincente il ritorno di Karl Anthony Towns a Minnesota. I Knicks (17-10) dominano i Timberwolves (14-12) 133-107. Il lungo della squadra di Thibodeau è l’Mvp di giornata con 32 punti, 20 rimbalzi e 6 assist in 38 minuti sul suo ex parquet. Bene anche Mikal Bridges con 29 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Sponda Minnesota, buona prova anche dell’altro ex Julius Randle (24 punti e 5 rimbalzi).

Nelle altre partite

I Los Angeles Clippers (16-12) battono una Dallas (17-10) priva di Kyrie Irving e Luka Doncic. 29 di Norman Powell e 24 di James Harden bastano per piegare la flebile resistenza dei Mavericks, aggrappati al solo Klay Thompson (22 punti). La prima di Dennis Schroder con la canotta di Golden State (14-12) è buco nell’acqua. I Warriors vengono spazzati via da Memphis (19-9) 144-93. 22 minuti sul parquet per l’ex playmaker dei Nets, che chiude con 5 punti e 5 assist e il 17% dal campo. Sponda Grizzlies, solo 9 punti per Ja Morant, ma gli orsi mandano sei giocatori in doppia cifra. Santi Aldama guida con 21 punti e 14 rimbalzi. Lo seguono Jake Laravia (19 punti e 6 rimbalzi), Jaren Jackson Jr. (17 punti), Desmond Bane (15 punti), Luke Kennard (15 punti) e Jaylen Wells (13 punti). È invece buona la prima di Brooklyn (11-16) senza Schroder. I Nets passano a Toronto (7-21) 101-94. Cam Johnson è diventato il terminale offensivo principale dei newyorkesi e porta 33 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Lo segue un buon Ben Simmons con 12 punti, 5 rimbalzi e 7 assist in 32 minuti di gioco. Il minutaggio del 10 dei Nets dovrebbe aumentare dopo la trade che ha visto Melton in arrivo da San Francisco. Phoenix (14-12) cede a Indiana (13-15) 120-111. Pascal Siakam in doppia doppia con 25 punti e 18 rimbalzi. Bene anche Andrew Nembhard con 19 punti e 4 assist. Non basta ai Suns un Kevin Durant vintage da 37 punti, 10 rimbalzi e 6 assist per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sette. Houston (18-9) domina New Orleans (5-23) in casa. 133-113 per i Rockets, trascinati dai 34 punti di Jalen Green. Oltre i 20 anche Dillon Brooks (26 punti+7 rimbalzi) e Alperen Sengun (23+9+7). Pelicans sempre con Zion Williamson e Brandon Ingram ko. San Antonio (14-13) batte Atlanta (14-14) 133-126. Agli Spurs serve un overtime per ottenere la terza vittoria nelle ultime quattro. Super Victor Wembanyama con 42 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate. Solido Chris Paul con 12 punti, 7 rimbalzi, 8 assist e il 100% dal campo. Trae Young ci prova (23 punti+16 assist), ma sono due sconfitte in fila per gli Hawks. Delusione Detroit (11-17), che manca un’ottima occasione in casa contro Utah (6-20). Alla Little Caesars Arena passano i Jazz 126-119. Collin Sexton si inventa una prestazione da 30 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Ritrovato Lauri Markannen con 27 punt e 14 rimbalzi. Niente da fare per Cade Cunningham (33 punti e 7 rimbalzi), unico in doppia cifra del quintetto dei Pistons. Arriva la quarta vittoria stagionale per Washington (4-21), che batte Charlotte (7-20) 123-114. 27 per Jordan Poole e 25 per Malcolm Brogdon permettono ai Wizards di interrompere la serie di tre sconfitte in fila, nonostante i 34 punti+13 assist di LaMelo Ballo sponda Hornets.

