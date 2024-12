Conegliano non sbaglia la terza e fa tre su tre nella fase a gironi del Mondiale per club di volley femminile. Al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina, le Pantere vincono in tre set, 3-0 (25-21 25-20 25-19), contro le giapponesi del Kawasaki e chiudono al primo posto nel girone A con nove set vinti e zero persi. Partita più equilibrata di quanto dimostri il punteggio con le nipponiche che probabilmente avrebbero anche meritato di vincere un set, ma le campionesse d’Italia di Daniele Santarelli sono ciniche nelle fasi decisive e diventano letali negli ultimi punti del primo e del secondo parziale.

La partita

Nel primo set Conegliano si mette subito al comando delle operazioni andando avanti prima sul 4-1 e poi sul 10-6. Kawasaki tenta la rimonta più di una volta, ma le Pantere mantengono sempre un margine di sicurezza di due/tre punti. Le giapponesi si avvicinano prima sul 18-17 e poi sul 20-19, ma nelle fasi decisive l’Imoco mette giù il break e chiude 25-21.

Secondo set sulla scia del primo. C’è equilibrio sin dall’inizio con Kawasaki che si trova avanti a metà parziale sull’11-10. Arriva subito la risposta di Conegliano, che si riporta al comando sul 14-10 con quattro punti in fila. La squadra di Santarelli prova a gestire, ma le giapponesi tornano sotto sul 20-19. Come successo nel set precedente, nel finale le campionesse d’Italia allungano e chiudono 25-20.

Kawasaki non molla la presa neanche in avvio di terzo set. Le nipponiche approfittano di una leggera flessione di Conegliano e mettono il muso davanti sul 6-4 e sul 7-5. Le Pantere tornano su di livello e riprendono il comando sul 14-10. Questa volta non c’è spazio per tentativi di rimonta e il terzo parziale va in archivio per 25-19.

La classifica

Conegliano chiude il girone B da imbattuta e con nove set vinti e zero persi. La squadra di Santarelli elimina Kawasaki e passa il turno con il Praia Clube, che ha sconfitto il fanalino di coda Ninh Binh. Le azzurre affronteranno in semifinale la seconda del girone A. Molto probabilmente sarà derby con Milano, seconda nel Girone A dietro Tianjin.

GIRONE A

1. Tianjin (2 V, 0 S) (6 set vinti-0 persi) 6 punti

2. Vero Volley Milano (2 V, 1 S) (6 set vinti-3 persi) 6 punti

3. Minas (1 V, 1 S) (3 set vinti-3 persi) 3 punti

4. Zamalek (0 V, 3 S) (0 set vinti-9 persi) 0 punti

GIRONE B

1. Conegliano (3 V, 0 S) (9 set vinti-0 persi) 9 punti

2. Praia Clube (2 V, 1 S) (6 set vinti-3 persi) 6 punti

3. Kawasaki (1 V, 2 S) (3 set vinti-6 persi) 3 punti

4. LP Bank Ninh Binh (0 V, 2 S) (0 set vinti-9 persi) 0 punti