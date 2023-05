LIVE – Italia-Olanda: amichevole volley maschile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Olanda, prima amichevole del DHL Test Match Tournament maschile 2023 di volley , in programma a Cavalese tra il 23 e il 25 maggio. La squadra di Fefé De Giorgi torna in campo nel corso del ritiro trentino per trovare il ritmo gara in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione orange allenata dall’italiano Roberto Piazza, reduce dalla partita inaugurale del torneo contro la Bulgaria. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di mercoledì 24 maggio al Pala Arpad Weisz di Cavalese (Trento). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dell’amichevole Italia-Olanda di volley maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – OLANDA (inizia alle 21.00)

