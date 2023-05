Basket femminile, Italia caparbia ma sconfitta dalla Cina in amichevole a Vigo

Esordio con sconfitta per l’Italia del basket femminile che si prepara ai Mondiali di Israele e Slovenia del prossimo giugno. Le azzurre hanno disputato una grande prova, perdendo di misura contro la Cina vice-campione del Mondo per 63-62 nell’amichevole disputata a Vigo. La miglior marcatrice azzurra è stata Cecilia Zandalasini con 15 punti, in doppia cifra anche Jasmine Keys (13) e Nicole Romeo (12). Peccato per i minuti finali, in cui l’Italia non ha sfruttato un vantaggio di 56-50, finendo per subire la rimonta dell’esperta compagine avversaria. Prossimo test giovedì 25 maggio alle ore 19:00 contro le padrone di casa della Spagna.