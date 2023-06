LIVE – Italia-Cina 3-2 (23-25, 25-23, 18-25, 25-22, 15-12): VNL femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Cina, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per l’ultima sfida di questa seconda settimana di gare per conquistare un’altra vittoria e continuare a risalire la classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione asiatica, sempre ostica e capace di mettere alla prova la pazienza avversaria grazie all’ottima difesa. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 14.30 italiane di domenica 18 giugno all’Hong Kong Coliseum di Hong Kong, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Olanda della VNL femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – CINA 3-2 (23-25, 25-23, 18-25, 25-22, 15-12)

__________________________________________________________

QUINTO SET E MATCH ITALIA 15-12

QUINTO SET – Errore di Li, 13-9

QUINTO SET – Diagonale di Degradi, 12-8

QUINTO SET – Attacca Malual, 11-7

QUINTO SET – Ace Gennari! 10-6

QUINTO SET – Attacca Sylla! 8-5

QUINTO SET – Pipe di Degradi, 7-4

QUINTO SET – Muro Danesi! 6-3

QUINTO SET – Errore di Li e break Italia! 5-3

QUINTO SET – Grande equilibrio in questo inizio di quinto set, 3-3

QUARTO SET ITALIA 25-22

QUARTO SET – Pipe di Degradi, 23-20

QUARTO SET – Mani-out Sylla, 22-19

QUARTO SET – Squarcini! 21-17

QUARTO SET – Ace D’Odorico!! 20-16

QUARTO SET – Mani-out Degradi, 18-15

QUARTO SET – Primo tempo di Danesi, 17-14

QUARTO SET – Sbaglia Li e allungo Italia, 16-13

QUARTO SET – Invasione di Diao, 15-13

QUARTO SET – Botta e risposta tra le due squadre, 12-12

QUARTO SET – Pareggio della Cina, 10-10

QUARTO SET – Altro mani-out di Malual, 10-7

QUARTO SET – Mani out Malual, 9-6

QUARTO SET – Pipe di Degradi, 8-5

QUARTO SET – Yunlu Wang sbaglia al servizio, 7-4

QUARTO SET – Sylla!! 6-3

QUARTO SET – Errore di Yunlu Wang, 5-2

QUARTO ST – Pipe di Sylla, 3-1

QUARTO SET – Break Italia con Mazzaro, 2-0

TERZO SET CINA 18-25

TERZO SET – Gong! 18-22

TERZO SET – Muro di Li, 17-20

TERZO SET – A segno Gong, 17-19

TERZO SET – Botta e risposta tra le due formazioni con la Cina sempre avanti, 16-18

TERZO SET – Diagonale di Li, 12-15

TERZO SET – Bosio sbaglia il servizio, 11-14

TERZO SET – A segno Yunlu Wang, 10-12

TERZO SET – Muro Mazzaro! 10-12

TERZO SET – Attacca Mazzaro, 8-11

TERZO SET – Gong allunga ancora, 6-10

TERZO SET – Diagonale di Li, 5-8

TERZO SET – Danesi! 5-7

TERZO SET – Sbaglia Mazzaro al servizio, 3-6

TERZO SET – Due punti consecutivi di Yuan, 25

TERZO SET – Nwakalor sbaglia il servizio, 1-3

TERZO SET – Parallela di Nwakalor, 1-2

TERZO SET – Subito break Cina, 0-2

TERZO SET – Diagonale di Li, 0-1

SECONDO SET ITALIA 25-23

SECONDO SET – Chiude ancora Omoruyi! 23-21

SECONDO SET – Omoruyi! 22-20

SECONDO SET – Errore di Omoruyi e nuova parità, 20-20

SECONDO SET – Yuan sbaglia la battuta, 20-18

SECONDO SET – Danesi! 19-17

SECONDO SET – Ace Mazzaro, 18-15

SECONDO SET – Diagonale di Sylla! 17-15

SECONDO SET – Zhong sbaglia la battuta, 16-14

SECONDO SET – Muro Mazzaro!! 15-13

SECONDO SET – Sbaglia Yuanyuan Wang e parità, 13-13

SECONDO SET – Diagonale di Gong, 11-13

SECONDO SET – Mani-out di Gong, 10-12

SECONDO SET – Errore in attacco di Li, 9-9

SECONDO SET – Sbaglia Sylla, 8-8

SECONDO SET – Mani-out di Nwakalor, 8-6

SECONDO SET – Ancora errore di Yunlu Wang, 7-4

SECONDO SET – Errore di Yunlu Wang, 6-4

SECONDO SET – Pallonetto di Sylla, 5-3

SECONDO SET – Sbaglia Nwakalor al servizio, 3-3

SECONDO SET – Muro di Mazzaro, 2-2

SECONDO SET – Mani-out di Nwakalor, 1-1

SECONDO SET – Muro di Gong, 0-1

PRIMO SET CINA 25-23

PRIMO SET – Ancora equilibro, 22-22

PRIMO SET – Ace di Li e nuova parità, 19-19

PRIMO SET – Errore di Gong e Italia sul 18-16

PRIMO SET – Primo tempo Danesi! 14-14

PRIMO SET – Ace di Gong, 11-14

PRIMO SET – Muro di Yuan e break Cina, 10-12

PRIMO SET – Parallela di Omoruyi, 9-9

PRIMO SET – Muro di Yunlu Wang, 8-9

PRIMO SET – Parità, 8-8

PRIMO SET – Muro Danesi, 8-6

PRIMO SET – Primo tempo di Danesi, 7-5

PRIMO SET – Diagonale vincente di Sylla, 6-4

PRIMO SET – Ancora Mazzaro, 5-3

PRIMO SET – Mazzaro! 4-2

PRIMO SET – Break Italia con un muro di Omoruyi, 3-1

PRIMO SET – Risponde Yuanyuan Wang, 1-1

PRIMO SET – Si parte! Omoruyi sblocca il match, 1-0

14.25 – Squadre in campo. E’ il momento degli inni Nazionali

14.20 – Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Italia-Cina