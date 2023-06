Atp Queen’s 2023, programma e orari lunedì 19 giugno con Musetti

di Mattia Zucchiatti 2

Il programma e gli orari della giornata di lunedì 19 giugno all‘Atp Queen’s. Grande attesa per vedere all’opera Lorenzo Musetti, che chiuderà il programma sul centrale in occasione della sfida contro la wild card Jan Choinski, 27enne numero 170 del mondo (nessun precedente tra i due). Si parte però alle 13:00 con la sfida tra Ugo Humbert e Ryan Peniston, seguita da quella tra il serbo Miomir Kecmanovic e Cameron Norrie. Successivamente spazio a Sebastian Korda e Daniel Evan. A quel punto toccherà a Lorenzo Musetti, unico azzurro al via al torneo dopo il ritiro di Berrettini.

Programma lunedì 19 giugno

Centre Court

Dalle 13:00, Ugo Humbert – Ryan Peniston

A seguire, Miomir Kecmanovic – Cameron Norrie

A seguire, Sebastian Korda – Daniel Evans

A seguire, Lorenzo Musetti – Jan Choinski