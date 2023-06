LIVE – Italia-Canada 0-1 (22-25, 1-4): VNL femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Canada, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo la sconfitta al tie-break contro il forte Brasile, vogliono tornare al successo per conquistare altri punti importanti in ottica Finals. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione canadese, avversaria sempre ostica e molto cresciuta nelle ultime partite. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di venerdì 30 giugno al Palasport Huamark di Bangkok, in Thailandia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Canada della VNL femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA WEEK 3 VNL FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO ITALIA VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA

VNL FEMMINILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ITALIA – CANADA 0-1 (22-25, 1-4)

__________________________________________________________

SECONDO SET – Out l’attacco di Villani. Quattro punti di fila per il Canada e time-out: 1-4

SECONDO SET – Primo tempo vincente: 1-3

SECONDO SET – E’ già il terzo ace che le Azzurre giudicano out e invece finisce il campo: 1-2

SECONDO SET – Mani out Villani: 1-0

PRIMO SET CANADA 25-22

PRIMO SET – Il Canada con Maglio si aggiudica il primo set: 22-25

PRIMO SET – Sesto punto di Gray. Tre palle set per il Canada: 21-24

PRIMO SET – Diagonale di Gray: 20-23

PRIMO SET – A segno Nwakalor: 20-22

PRIMO SET – Van Ryk, +3 per le canadese: 19-22

PRIMO SET – Villani con la pipe: 19-20

PRIMO SET – Altro errore in rete di Nwakalor. Time-out Mazzanti: 15-17

PRIMO SET – Reagisce l’Italia con un muro di Bosio: 14-14

PRIMO SET – In rete l’attacco di Nwakalor. Sorpasso Canada: 13-14

PRIMO SET – Ace, poi errore di Van Ryk: 13-11

PRIMO SET – Vincente di Gray, che poi sbaglia il servizio: 11-8

PRIMO SET – Ottimo punto di Villani: 10-7

PRIMO SET – A segno Nwakalor: 8-6

PRIMO SET – A segno Gray: 6-4

PRIMO SET – Diagonale vincente di Nwakalor: 6-3

PRIMO SET – Ace delle canadesi: 5-3

PRIMO SET – Muro di Nwakalor. Grande inizio: 5-1

PRIMO SET – A segno Danesi, poi un errore delle canadesi: 4-0

PRIMO SET – Ace Villani: 2-0

PRIMO SET – Omoruyi con il primo punto azzurro: 1-0

07:58 – In corso gli inni nazionali.

07:55 – Buongiorno, amici di Sportface. A Bangkok tutto è pronto per dare il via a questa delicata e fondamentale sfida di VNL tra Italia e Canada. Ci si gioca tanto in ottica qualificazione alle Finals.