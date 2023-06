Inter Miami, Martino: “Vogliamo essere competitivi, Messi e Busquets non vengono in vacanza”

“Capita di associare Miami alle vacanze ma non è questo il caso. Vogliamo essere competitivi e nessuno verrà qui senza voler essere competitivo”. Gerardo ‘Tata’ Martino, nuovo tecnico dell’Inter Miami, in conferenza stampa si sente di fornire garanzie sulle motivazioni di Messi e Busquets, in arrivo nelle prossime settimane. Il Tata tornerà ad allenare i due ex Barcellona dopo la comune esperienza in blaugrana (di Messi è stato anche il ct dal 2014 al 2016) e ritrova la Mls dopo i due anni ad Atlanta. “Penso che sia un campionato in continua evoluzione, ho sempre trovato questa opportunità interessante – le parole del tecnico argentino – Il fatto che il miglior giocatore del mondo decida di giocare in questo campionato farà sì che si aprano nuove prospettive”.