LIVE – Italia-Brasile: VNL femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Brasile, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Le azzurre di Davide Mazzanti, al momento ottave in classifica, tornano in campo per conquistare altri punti importanti in ottica Finals e guadagnare posizioni. Sylla e compagne dovranno subito confrontarsi con un’avversaria ostica: la compagine verdeoro di Zé Roberto, quinta nella graduatoria. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 15.30 italiane di mercoledì 28 giugno al Palasport Huamark di Bangkok, in Thailandia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Olanda della VNL femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – BRASILE (inizia alle 15.30)

