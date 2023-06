Francia, Mbappé e Maignan indignati per il ragazzo ucciso a un controllo di polizia: “Inaccettabile”

Mike Maignan, Kylian Mbappé e tanti altri importanti calciatori francesi hanno manifestato tutta la loro indignazione dopo la morte di un ragazzo di 17 anni ucciso durante un controllo di polizia in un sobborgo parigino: “Ho sofferto per la mia Francia. Situazione inaccettabile. Tutti i miei pensieri vanno alla famiglia e ai cari di Naël, questo angioletto se n’è andato troppo presto”, ha scritto l’attaccante del Psg, ancor più duro invece il portiere del Milan: “Una pallottola in testa… È sempre per le stesse persone che avere torto porta alla morte”.