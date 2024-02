LIVE – Tuffi, Mondiali Doha 2024: trampolino 1m femminile preliminari e finale in DIRETTA

La diretta testuale live dei preliminari e della finale del trampolino 1m individuale femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, cercheranno di sorprendere contro le avversarie più quotate. Grande attesa per le prime medaglie: chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di venerdì 2 febbraio, mentre la finale si svolgerà dalle ore 17.00 all’Hamad Aquatics Centre di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale del trampolino 1m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

08:17 – Anche la statunitense Gibson riesce a piazzare lo stesso punteggio di Santos e va al comando anche lei con 50.40.

08:12 – Abbiamo la prima atleta sopra la soglia di 50 punti: la brasiliana Santos ottiene 50.40

08:08 – Al comando c’è la tedesca Oettighuas con 48.00. Sono 12 le atlete che hanno già eseguito il loro primo tuffo.

08:02 – La brasiliana Lira è la prima a tuffarsi e ottiene un 45.60 dalla giuria. Poi è il turno della 14enne Chan, da Hng Kong: 43.20.

08:00 – Si può iniziare. Le atlete sono tante, ben 47, e sia Bertocchi che Pellacano si tufferanno tra le ultime di ogni giro.

07:50 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuti parte il Mondiale dei tuffi con i preliminari del trampolino da 1 metro femminile!