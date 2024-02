Tuffi, Mondiali Doha 2024: Elena Bertocchi in finale dal trampolino da 1 metro, eliminata Chiara Pellacani

Non solo nuoto artistico, anche tuffi in questa prima giornata dei Mondiali delle discipline acquatiche in quel di Doha, Qatar. Ad aprire il programma è stata la gara di qualificazione dal trampolino femminile da 1 metro, con ben 47 atlete che si contendevano i 12 posti disponibili per la finale del pomeriggio. Bilancio in chiaroscuro per l’Italia, che porta all’atto conclusivo un’ottima Elena Bertocchi, ma non Chiara Pellacani. La 29enne milanese è protagonista di una gara molto ben gestita dal primo all’ultimo tuffo, sempre tra le prime posizioni e chiusa con un punteggio complessivo di 239.95 che l’ha portata al settimo posto di una classifica guidata dall’egiziana Maha Amer, autrice di una prestazione superlativa coni suoi 257.95.

Chi invece non sarà protagonista a partire dalle 17:00, quando verranno assegnate le medaglie, è Chiara Pellacani. La 21enne atleta della University of Miami parte a rilento con qualche imprecisione nei primi tuffi, ma ancora in piena lotta per l’accesso in finale. Ma erano evidentemente segnali da captare in quella che è stata una brutta mattinata per la tuffatrice romana, che sbaglia del tutto il suo quarto tuffo da solamente 7 punti che di fatto chiude ogni discorso in ambito qualificazione. Chiara proverà a rifarsi già tra poche ore, quando sarà al via del mixed event.