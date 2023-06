LIVE – Zverev-Ruud, semifinale Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Zverev-Ruud, incontro valevole per la prima semifinale maschile del Roland Garros 2023 (terra battuta). Dopo tre penultimi atti consecutivi, il tedesco sembra pronto per conquistare la sua prima finale in carriera nella capitale francese. Non sarà un’operazione semplice contro il numero quattro del ranking mondiale, finalista da queste parti nella passata edizione. A partire leggermente favorito sarà il nativo di Amburgo secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti, inoltre, propende proprio dalla parte di Zverev, in vantaggio per 2-1 sul rognoso scandinavo.

Tutti e tre, però, sono andati in scena in condizioni veloci. Entrambi i contendenti stanno disputando il loro miglior tennis della stagione in terra transalpina. Zverev potrà contare su una maggiore pesantezza di palla ma Ruud sul rosso non parte battuto con alcun tennista. In palio per il vincitore la finalissima contro uno tra il serbo Novak Djokovic oppure lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Zverev e Ruud pianificati come terzo e ultimo incontro di giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 17.30.

ZVEREV-RUUD (seconda semifinale maschile Roland Garros 2023)