Serie A: la rete di Theo Hernandez in Milan-Lazio è il gol del mese di maggio

Tramite i suoi canali ufficiali, la Lega di Serie A ha comunicato che “Theo Hernandez si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by crypto.com del mese di maggio. La rete messa a segno dal terzino del Milan nel match dello scorso 6 maggio contro la Lazio è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali della Lega. L’azione solitaria partendo dalla propria metà campo allo stadio “Giuseppe Meazza” ha permesso a Theo Hernandez di superare nelle votazioni la le reti di Calhanoglu contro l’Hellas Verona, di Koopmeiners contro il Monza e di Saponara contro il Sassuolo”.