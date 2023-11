LIVE – Zverev-Rublev, Atp Finals Torino 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Zverev-Rublev, match valevole per il terzo incontro della fase a gironi delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). Il tedesco è ancora in corsa per la qualificazione in semifinale ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il russo, invece, ha più nulla da chiedere al torneo essendo reduce da due sconfitte per 2-0 nelle altrettante apparizioni al Pala Alpitour. A partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers sarà Zverev. Quest’ultimo, infatti, conduce per 5-3 il bilancio degli scontri diretti andati in scena contro il moscovita.

Il nativo di Amburgo, tuttavia, dovrà stare particolarmente attento alla spensieratezza di Rublev che, pur essendo già eliminato, cercherà di chiudere nel migliore dei modi una stagione che l’ha visto grande protagonista sul circuito maggiore. Zverev, però, sembra avere tutte le intenzioni di voler andare avanti. Nel mirino per lui c’è il terzo titolo di ‘Maestro’ dopo i due successi ottenuti rispettivamente nel 2018 e nel 2021. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Zverev e Rublev pianificati come quarto ed ultimo incontro sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 20.30.

