Italia-Macedonia, Zaniolo torna all’Olimpico: bordata di fischi per l’ex Roma

Nicolò Zaniolo è tornato in campo all’Olimpico, entrando nel secondo tempo del match tra Italia e Macedonia del Nord valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Non certo la miglior accoglienza per l’ex giocatore della Roma, ora in forza all’Aston Villa in prestito dal Galatasaray. Zaniolo ha preso il posto di Chiesa al 62′ e al momento dell’ingresso in campo con annuncio dello speaker è arrivata una vera e propria bordata di fischi. Roma evidentemente non dimentica il burrascoso divorzio con il club giallorosso.