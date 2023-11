Atp Finals 2023: Zverev saluta Torino con una vittoria, battuto uno spento Rublev

Nel match valevole per il terzo incontro della fase a gironi delle ATP Finals 2023 (cemento indoor), Alexander Zverev sconfigge in due set Andrey Rublev e si congeda da Torino con una bella vittoria. 6-4 6-4 il punteggio in favore del tedesco, che nonostante fosse già aritmeticamente eliminato, ha chiuso la stagione con un sorriso. Sascha ha infatti impiegato 1h40′ minuti per imporsi, assicurandosi 200 punti, circa 400mila dollari e soprattutto la prima vittoria stagionale contro Rublev, che l’aveva sconfitto in tre occasioni. Si chiude invece nel peggiore dei modi un torneo da dimenticare per il russo, il quale nonostante un’ottima stagione (la migliore della sua carriera) e un discreto momento di forma, non è riuscito ad impensierire nessuno dei suoi avversari. Tre sconfitte su tre, sei set persi su sei e un atteggiamento a testimoniare che non si stesse minimamente godendo il momento.

CRONACA – Ottima partenza di Rublev, che strappa immediatamente il servizio al suo avversario e si porta sul 2-0. Zverev però non resta a guardare e ottiene l’immediato contro break, agganciando il russo sul 2-2 e sfiorando anche il sorpasso. Rublev salva dunque una palla break nel quinto gioco, ma Zverev fa lo stesso nel game seguente, sancendo l’equilibrio. I game continuano ad essere combattuti ed il tie-break sembra essere un epilogo plausibile, ma nel momento chiave è Sascha a salire in cattedra. Dopo aver salvato tre chance del 5-4, ottiene infatti il break e si garantisce la possibilità di andare a servire per il set. Avanti 5-4, poi, recupera da 0-30 e conquista in un colpo solo game e set: 6-4 dopo 61 minuti di gioco.

Nel secondo set invece dominano i servizi e nei primi sei games di fatto non si gioca. Dopo esser arrivati rapidamente sul 3-3, nel settimo gioco è Rublev il primo a cedere. Zverev infatti riesce a strappargli la battuta e si porta avanti anche in questo parziale, consolidando agevolmente il break di vantaggio. Il russo non molla e ci prova fino all’ultimo, annullando anche due match point in bellezza, ma alla lunga cede e saluta Torino a testa bassa. Vittoria dolceamara invece per Zverev, il quale non poteva chiedere però di più a Torino e può consolarsi essendo ormai tornato al 100% dopo l’infortunio.