LIVE – Zeppieri-Bublik, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Bublik, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il giovane romano per il secondo anno consecutivo è riuscito abilmente a staccare il pass per il tabellone principale. Nelle qualificazioni ha mostrato enorme solidità. Basti pensare che non ha lasciato per strada alcun set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, l’argentino Santiago Rodriguez Taverna e il portoghese Frederico Ferreira Silva. Zeppieri partirà leggermente favorito nei confronti del bombardiere kazako.

Quest’ultimo, infatti, non si è mai trovato particolarmente a proprio agio sul rosso. Quest’anno il suo miglior risultato su questa superficie è stato il sedicesimo di finale ottenuto al Foro Italico di Roma. Per l’azzurro, dunque, non è impossibile l’approdo al secondo turno del Major francese, dove eventualmente incrocerebbe la racchetta con uno tra il qualificato svedese Elias Ymer oppure il norvegese Casper Ruud, finalista in carica del torneo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Zeppieri e Bublik pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 11 (al termine di Xinyu Wang-Bouzkova).

COME SEGUIRE ZEPPIERI-BUBLIK IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

ZEPPIERI-BUBLIK (primo turno Roland Garros 2023)