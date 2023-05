LIVE – Vavassori-Kecmanovic, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Vavassori-Kecmanovic, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il piemontese ha egregiamente superato le qualificazioni, dove non ha perso alcun set contro la wild card locale Titouan Droguet, l’austriaco Filip Misolic ed il cileno Alejandro Tabilo. All’esordio nel tabellone principale non partirà favorito contro il forte serbo, contro cui non ha mai incrociato la racchetta nel corso della carriera. Vavassori, tuttavia, potrà giocarsi le sue chances.

L’avversario, infatti, quest’anno ha conquistato la finale ad Estoril (Portogallo) e la semifinale a Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina) ma in generale non ha raccolto risultati altisonanti nei grandi appuntamenti stagionali sul rosso. La situazione potrebbe farsi interessante per l’azzurro in caso di successo sul balcanico. Al secondo turno, infatti, troverebbe uno tra la wild card francese di diciannove anni Giovanni Mpetshi Perricard oppure l’argentino Genaro Alberto Olivieri. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Vavassori e Kecmanovic pianificati come primo incontro della giornata sul Court 8 con inizio fissato non prima delle ore 11.00).

