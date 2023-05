Antonello Valentini entra a far parte dello staff del Ministro Abodi

La squadra che collabora e lavoro con il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, si arricchisce con una assoluta figura di spicco e di qualità nel settore della comunicazione. Antonello Valentini, a 71 anni, entra quindi a far parte della scuderia del Ministro dopo aver avuto esperienze in Federcalcio prima come capo ufficio stampa e poi come direttore generale. Successivamente Valentini ha lavorato nel mondo della stampa, al Corriere della Sera e alla Rai, dove ha svolto funzioni di conduttore e di telecronista e, come ultimo impiego dopo la chiamata di Abodi anche in FIGC.