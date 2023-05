Basket, tutto pronto per il 3X3 di Vienna della nostra Nazionale: le azzurre debutteranno contro la Romania

Giorno 31 maggio sarà il momento di aprire le danze dell’Open 3X3 di Basket in quel di Vienna. Al torneo prenderanno parte anche le nostre azzurre, inserite nel girone D insieme a Lituania, Cina, Romania e Israele. Il debutto delle nostre azzurre arriverà contro la Romania alle 11.25 per poi giocare nella stessa giornata contro la Lituania.

Alla vigilia del match ha parlato il coach Capobianco: “La preparazione ad eventi così importanti è sempre speciale perché si devono inserire aspetti tecnici ma anche mentali, per aumentare la capacità di prendere decisioni in pochi secondi e ribaltando sempre il gioco. Le ragazze si sono allenate bene e arrivano pronte a questo Mondiale, dopo il Covid finalmente ci saranno tutte le squadre più forti e sarà davvero un piacere tornare a giocare in un ambiente bellissimo e davanti a tante persone. La competizione è altissima, non può essere altrimenti, ma abbiamo completato un ottimo lavoro e crediamo di arrivare con la giusta motivazione a questo appuntamento così importante. La prima sfida è con la Romania, dobbiamo aggredire la partita dal primo possesso”