Vela, Mondiali The Hague 2023: Tita-Banti al comando alla medal race, Nacra 17 azzurra vola a Parigi

Ai Mondiali di vela di The Hague 2023 è medal race da primi della classe per Ruggero Tita e Caterina Banti, con il Nacra 17 azzurra che inoltre vola a Parigi conquistando il pass olimpico dopo il risultato di oggi che consente all’imbarcazione italiana di avvicinarsi alla grande chance di vincere anche la coppa del mondo e laurearsi campioni iridati. Il duo oro olimpico a Tokyo è in grande vantaggio sulle acque olandesi alla vigilia della medal race, 29 punti per gli azzurri che hanno vinto dieci delle quindici regate disputate, portando il proprio catamarano al traguardo per primo in due delle tre regate odierne, terzo posto nell’altra.

Ben 15.5 i punti di vantaggio sul duo britannico Gimson-Burnet, ultimo sforzo domani quando basterà loro concludere tra il primo e l’ottavo posto, oppure noni ma con i britannici fuori dalle prime due piazze dell’ultima regata. Tita e Banti, già campioni del mondo nel 2018 e del 2022, sono davvero a un passo dall’ennesimo trionfo: argento già in tasca, oro vicinissimo e fra un anno si vola a Parigi. Sempre nel Nacra 17, medal race anche per le altre due imbarcazioni italiane, composte da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari e da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, per la regola dei pass olimpici però soltanto uno è riservato a una determinata nazione.