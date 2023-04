LIVE – Trevisan-Parks, terzo turno Wta Madrid 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Parks, incontro valevole per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Madrid 2023 (terra battuta). La numero venti del ranking mondiale, dopo il bye all’esordio, ha domato in due set la qualificata canadese Eugenie Bouchard. Adesso il confronto con la statunitense, che al primo turno ha fatto fuori in tre set la qualificata slovacca Anna Karolina Schmiedlova prima di stupire tutti estromettendo dal torneo la bielorussa Victoria Azarenka. Tra le due non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Le quote dei bookmakers favoriscono leggermente Trevisan, che dovrà stare particolarmente attenta di fronte alla tennista a stelle e strisce.

Quest’ultima, infatti, ad inizio febbraio ha trionfato sul veloce indoor di Lione (Francia) sollevando al cielo il primo titolo sul circuito maggiore. Per la vincitrice c’è in palio un ottavo di finale in ogni caso molto ostico contro una tra l’altra americana Jessica Pegula, terza testa di serie nella capitale spagnola, oppure la ceca Marie Bouzkova, sempre molto difficile da fronteggiare in condizioni rapide. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Trevisan e Parks pianificate come primo incontro della giornata sul Court 4 con inizio fissato non prima delle ore 11.00.

