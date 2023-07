LIVE – Trevisan-Kasatkina, primo turno Wta Palermo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Kasatkina, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Palermo 2023 (terra battuta). Servirà l’impresa alla toscana contro la russa, classificata questa settimana alla posizione numero undici del ranking mondiale. Il momento, inoltre, non è dei più felici per Trevisan, che negli ultimi tre appuntamenti a cui ha preso parte è stata sconfitta altrettante volte all’esordio. La sovietica, invece, non ha tradito le attese nella stagione su erba, in cui ha raggiunto la finale in quel di Eastbourne e mancato di poco l’accesso alla seconda settimana di Wimbledon. Sarà proprio l’azzurra, semifinalista del Roland Garros nel 2022, a partire con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Tra le due si tratta del primo scontro diretto a qualsiasi livello. Trevisan deve credere all’exploit. In caso di successo, infatti, si guadagnerebbe un ottavo di finale assolutamente non impossibile contro una tra l’uzbeka Nigina Abduraimova oppure la qualificata russa Tatiana Prozorova. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Trevisan e Kasatkina pianificate come terzo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 20.00.

TREVISAN-KASATKINA (primo turno WTA 250 Palermo 2023)