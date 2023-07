Wta Palermo 2023: Trevisan riapre tutto ma crolla alla distanza, Kasatkina la spunta al terzo set

Martina Trevisan esce di scena al primo turno del torneo Wta di Palermo 2023. L’azzurra, apparsa sempre in grossa difficoltà a livello prettamente fisico, alterna buoni colpi a troppi errori, e dopo averla riaperta all’improvviso poi crolla alla distanza sotto i colpi di una comunque non esaltante Daria Kasatkina. Punteggio finale di 6-3 6-7(2) 6-0 in due ore e trentacinque minuti di gioco. La numero undici al mondo e testa di serie numero uno di questo tabellone sfiderà giovedì al secondo turno la connazionale russa Prozorova.

Con un gran rovescio incrociato di Kasatkina è 0-1 per la russa a trenta nel primo game, la russa si guadagna subito tre palle break, una ai vantaggi, ma Trevisan è eccezionale e non molla niente salvandole tutte e tenendo la battuta. I turni della numero uno del tabellone sono però molto più scorrevoli, mentre Trevisan deve faticare al servizio e arriva ancora un game complicato ai vantaggi, stavolta però un errore gratuito della tennista fiorentina costa il break. L’1-3 viene confermato dalla numero undici al mondo, che gioca con molta concentrazione nei suoi turni di battuta, rinvigorisce però l’italiana che per la prima volta non passa dai vantaggi e poi piazza il controbreak, strappando addirittura il servizio a quindici. Un break che però non viene mai confermato, visto che la Kasatkina trova ancora una volta grandi energie in risposta e costringe all’errore, per troppa fretta, la specialista su terra, che torna sotto 3-5. Stavolta, pur dovendo passare dai vantaggi, Kasatkina tiene la battuta e vince il primo set.

Il secondo set si apre con due fuoriprogramma, anzi tre: prima di tutto, un blackout prima del via, cinque minuti di buio totale a Palermo che forse costano un blackout psicologico anche in Martina, visto che subisce l’immediato break. E poi, dopo il terzo gioco, anche un MTO per la toscana, che si fa misurare la pressione. Per fortuna, può tornare in campo, e in due game di fila ha palle del controbreak ma purtroppo non le sfrutta. E’ abile comunque l’azzurra a restare in partita e a contatto, e pian piano è evidente come la russa sia calata al servizio. Nel decimo game, in cui serviva per il match, e dopo un match point cancellato in risposta, la russa va in totale confusione e Trevisan trova il controbreak con cui si va successivamente ai vantaggi: qui domina l’azzurra e con il 7-2 si va al terzo set contro ogni pronostico.

Purtroppo, però, Trevisan ha finito la benzina e la paga cara: dopo circa tre quarti d’ora dal primo match point, arrivano presto i successivi per Kasatkina, visto che la russa strappa per tre volte il servizio all’azzurra, che oppone davvero pochissima resistenza da lì alla fine, non riuscendo più a contenere la russa che invece pare ritrovare consistenza al servizio, ed è bagel con 6-0 in mezzora appena nel terzo set.