LIVE – Swiatek-Sabalenka, finale Wta Madrid 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Swiatek-Sabalenka, incontro valevole per la finale femminile del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La numero uno del mondo è in vantaggio per 6-2 negli scontri diretti (3-0 il bilancio sul rosso). L’ultima volta si sono incontrate due settimane fa a Stoccarda (Germania), sempre sulla terra battuta. Anche in quel caso si trattava di una finale e la polacca si è imposta in due set abbastanza agevoli. Entrambe hanno lasciato per strada un solo parziale nel corso dell’evento. Qui hanno dimostrato ancora una volta di essere le due giocatrici più in forma del circuito.

Le quote dei bookmakers favoriscono Swiatek ma Sabalenka non partirà battuta. La vincitrice degli Australian Open, infatti, potrà provare a sfruttare l’altura per mettere maggiormente in difficoltà il gioco della propria avversaria. Tutte e due vengono da una semifinale decisamente convincente. Swiatek ha lasciato appena due giochi alla malcapitata russa Veronika Kudermetova mentre Sabalenka ha annientato la greca Maria Sakkari. Vedremo chi avrà la meglio nell’ultimo atto madrileno tra le prime due giocatrici del ranking mondiale. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, con Swiatek e Sabalenka pianificate sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 18.30.

