Roma-Inter 0-2, Lukaku: “Sto bene, faccio il meglio per questo club”

“Euroderby? Adesso dobbiamo recuperare bene, da domani prepareremo la partita. Sto bene, come tutta la squadra. Penso a fare il meglio per l’Inter”. Lo ha detto l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku dopo la vittoria per 2-0 sulla Roma a proposito dell’imminente semifinale di Champions contro il Milan. “Sono veramente contento della partita della squadra – spiega a Dazn l’autore del 2-0 -, stiamo crescendo e ci avviciniamo ad un livello top. Dobbiamo continuare così, sfruttando le occasioni per far male agli avversari. Abbiamo dimostrato di avere maturità”.