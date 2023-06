Striscione contro Dimarco, quattro ultras del Milan indagati per minacce aggravate

Quattro ultras del Milan sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di minacce aggravate per il caso dello striscione contro Dimarco appeso il 19 maggio scorso di notte sotto casa del giocatore dell’Inter dopo il ritorno di Champions League, con all’interno frasi poco carine in seguito ai cori lanciati dall’esterno nerazzurro per festeggiare la vittoria nel derby: “Dimarco pensa a giocare… o la lingua te la facciamo ingoiare”. Sull’episodio il dipartimento antiterrorismo della Procura milanese ha subito aperto un’inchiesta condotta dalla Digos e sono stati individuati quattro degli ultras che hanno appeso lo striscione, i cui nomi sono stati iscritti nel fascicolo dal pm Leonardo Lesti. Lo riferisce l’Ansa.