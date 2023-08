LIVE – Sorteggio tabellone Masters 1000 Toronto 2023 (DIRETTA)

A che ora e come seguire il sorteggio del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo in programma sui campi in cemento della città canadese. A guidare il seeding è Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, seguito dal russo Medvedev e dal norvegese Ruud. Quattro i tennisti italiani ai nastri di partenza: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego (i primi due accreditati di una testa di serie). Assente invece Novak Djokovic, che rientrerà direttamente a Cincinnati. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 22:00 italiane. Cresce l’attesa per scoprire il percorso degli azzurri.

COME SEGUIRLO IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SORTEGGIO TABELLONE MASTERS 1000 TORONTO 2023