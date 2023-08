Nuoto, Mondiali Paralimpici: l’Italia al comando del medagliere con 3 ori e 2 argenti

Mondiali Paralimpici di nuoto, gli azzurri conquistano 3 ori e 2 argenti e raggiungono quota 34 (17 ori, 9 argenti, 8 bronzi). Una quinta giornata nel segno di quattro grandi protagonisti: Stefano Raimondi, Simone Barlaam, Antonio Fantin e Carlotta Gilli. Stefano Raimondi conquista la sua quarta medaglia d’oro in questa edizione, imponendosi nei 100 farfalla maschili S10 con il tempo 54.71. Dietro di lui l’ucraino Ihor Nimchenko (55.92) e l’australiano Col Pearse (57.18). Simone Barlaam, nei 400 stile libero S9, con una prestazione magistrale vince la sfida con due rivali storici come il francese Ugo Didier e l’australiano Hall Brendon detentore del record del mondo in questa specialità chiudendo in 4:13.62, con un vantaggio di 1.85 sul primo e di 1.93 sul secondo.

Antonio Fantin con una prestazione super nei 50 stile libero maschili S6, fissa il nuovo record della competizione a 28.59, a due centesimi dal primato del mondo. Argento invece per Carlotta Gilli nei 50 stile libero femminili S13 con il tempo di 27.49, gara vinta dall’australiana Katja Dedekind (27.17). Terzo posto per la statunitense Oliva Chambers (27.69). In chiusura di giornata splendido argento azzurro nella staffetta mista 4×100 misti in un’altalena di emozioni. Tanti atleti azzurri inoltre che oggi sono arrivati a un passo dal podio, in quarta posizione: Arianna Talamona nei 100 rana femminili SB5 (1:47.69), Xenia Francesca Palazzo nei 50 stile libero femminili S8 (31.25), Alessia Berra nei 100 stile libero femminili S12 (1:01.59).