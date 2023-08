Amichevole 2023: successo dell’Udinese, cede 2-1 l’Al Rayyan

L’Udinese vince l’amichevole contro l’Al Rayyan per 2-1. Bei ritmi in campo tra le due formazioni che, sfidandosi a viso aperto, hanno chiuso la prima frazione sul punteggio di 1-1. Subito grandi occasioni per i bianconeri che sfiorano la rete del vantaggio già al sesto minuto di gioco con Beto, è sempre lui ad insaccare in porta al 17esimo, secondo il direttore di gara però c’è dell’irregolarità che viene punita annullando la rete. Qualche minuto dopo a sbloccare il match ci pensa però l’Al Rayyan, con Al Rawi: il giocatore calcia una perfetta punizione che, sbatte sul primo palo, prima di insaccarsi in rete. La formazione di Sottil non ci sta, e l’attaccante guineese non smette di rendersi protagonista. E’ lui al 35esimo ad andare a segno grazie al traversone in area di Thauvin: bel colpo di testa di Beto che firma l’1-1. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa, è il 49esimo quando Beto di prepotenza entra in area da sinistra e scarica per Thauvin che va a botta sicura firmando il definitivo 2-1.