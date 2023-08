Tabellone Masters 1000 Toronto 2023: Sinner, Musetti, Berrettini e Sonego al via

Il tabellone completo e aggiornato del Masters 1000 di Toronto, primo dei due tornei 1000 che precedono l’ultimo slam stagionale, gli Us Open. Sul cemento canadese è Carlos Alcaraz, numero uno del mondo e recente vincitore di Wimbledon, a guidare il seeding. Assente invece Novak Djokovic che giocherà il torneo di Cincinnati in avvicinamento allo slam newyorkese. Quattro i tennisti italiani ai nastri di partenza: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego (i primi due accreditati di una testa di serie). Ecco cosa ha riservato loro il sorteggio.

IL TABELLONE COMPLETO

(1) Alcaraz BYE

Shelton vs Zapata Miralles

Q vs Kecmanovic

Bublik vs (15) Hurkacz

(12) Paul vs Q

Galarneau vs Cerundolo

Ruusuvuori vs Q

(5) Rune BYE

(4) Tsitsipas BYE

Monfils vs Eubanks

Etcheverry vs Korda

Dimitrov vs (14) Coric

(10) Auger Aliassime vs Q

Sonego vs Murray

Barrere vs Berrettini

(7) Sinner BYE

(6) Rublev BYE

McDonald vs Karatsev

Mannarino vs Q

Raonic vs (9) Tiafoe

(13) Zverev vs Griekspoor

Davidovich Fokina vs Wolf

Q vs Lehecka

(4) Ruud BYE

(8) Fritz BYE

Humbert vs Jarry

Diallo vs Evans

De Minaur vs (11) Norrie

(16) Musetti vs Nishioka

Zhang vs Q

Pospisil vs Q

(2) Medvedev BYE