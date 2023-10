LIVE – Sonego-Kotov, secondo turno Atp Stoccolma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Kotov, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2023 (cemento indoor). Entrambi sono reduci da un successo in rimonta. Il torinese ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic mentre il russo, dopo aver passato le qualificazioni, si è preso il lusso di eliminare il bombardiere statunitense Christopher Eubanks. Tra i due non ci sono scontri diretti da registrare. Sonego partirà favorito secondo i bookmakers ma dovrà prestare particolare attenzione al tennis del sovietico.

Quest’ultimo si trova ormai a pochi punti dalla top cento e su questa superficie sa farsi valere con chiunque grazie ad un servizio e a dei colpi d’inizio gioco devastanti. Non sarà, dunque, un compito facile quello di Lorenzo, che vuole guadagnarsi i quarti di finale contro uno tra il padrone di casa Elias Ymer oppure il qualificato croato Dino Prizmic. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Kotov pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 12.00 sul Court 1 (al termine del match di primo turno tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild ed il russo Roman Safiullin).

