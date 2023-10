Fiorentina, Commisso: “Avrei potuto acquistare tre club di calcio e non fare il Viola Park”

In un incontro avvenuto con gli studenti dell’istituto primario “Martin Luther King” di Firenze al “Viola Park”, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è lasciato andare a dichiarazioni critiche e pungenti: “Inter unica squadra temibile affrontata quest’anno. Per poter fare una grande squadra servono grandi ricavi e la Fiorentina non li ha. Senza gli sponsor, i nostri ricavi sarebbero più bassi dei nostri costi”.

Il presidente viola, ha anche spiegato quanto sia costato il nuovo centro sportivo inaugurato pochi giorni fa: “Scherzando, avrei potuto acquistare tre club e non fare il Viola Park. In questo centro sportivo ogni giorno, ci sono 20 squadre e più di 500 ragazzi che giocano qui dentro”.