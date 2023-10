Abodi su richiesta dimissioni Gravina: “Posizione della Lega e di altri parlamentari, la rispetto”

“Questa è una posizione della Lega e di altri parlamentari, ma in questo momento io mi sono concentrato sulle emergenze. Sono abituato a rispettare la posizione degli altri, tanto più dei partner”. Queste le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante un evento a Roma, commentando la richiesta della Lega di dimissioni di Gabriele Gravina da presidente della Federcalcio: “Il mio compito non è condividere un’opinione ma fare in modo che si possa trovare una soluzione a certe patologie emerse. Il Governo credo non affronti prioritariamente questo tema. Io poi devo cercare anche di interpretare il perché sia stata fatta una certa richiesta. Ma ritengo anche che l’agenda quotidiana del calcio ci offra tanti spunti di riflessione, di impegno e di responsabilizzazione”.