Sonego-Fognini oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, valevole per il primo turno del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Secondo derby consecutivo per il piemontese, che 24 ore dopo esser stato sconfitto da Berrettini nei quarti a Marrakech sfida Fognini con l’obiettivo di fare un passo verso il main draw monegasco. Sonego non sta vivendo un momento di forma particolarmente positivo, ma fisicamente sta meglio di Fabio, reduce da un’estenuante settimana in Marocco in cui è dovuto partire dalle qualificazioni. Fognini ha vinto l’unico precedente a livello Atp, lo scorso anno sul cemento di Metz.

Fognini e Sonego scenderanno in campo oggi, sabato 6 aprile, come 4° match sul Court Rainier III non prima delle 17:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.