LIVE – Sonego-Bautista, qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Bautista, incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Solo ex top 10 sul cammino del piemontese, che avrebbe dovuto affrontare il connazionale Fabio Fognini, ma in virtù del ritiro di quest’ultimo ha sfidato e sconfitto David Goffin. A separarlo dal main draw c’è ora lo spagnolo Bautista, in ripresa dopo i problemi recenti ma ancora lontano dai suoi migliori livelli. I due non si sono mai affrontati in un match ufficiale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Bautista pianificati come secondo incontro della giornata sul Court des Princes non prima delle ore 13.00.

