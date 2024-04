Il Feyenoord fa la storia: Ajax battuto 6-0

Una stagione da dimenticare diventa da incubo per l’Ajax. E un campionato, e un’Europa, sotto le aspettative, assume un significato diverso per il Feyenoord che nella ventinovesima giornata di Eredivisie batte i rivali di sempre con un clamoroso 6-0. Al De Kuip la squadra di Arne Slot segna tre gol per tempo. Al 34′ Paixao sblocca il risultato e un minuto dopo Minteh raddoppia. Nel recupero della prima frazione di gioco Hancko firma il tris su assist di Gimenez e chiude quarantacinque minuti da incubo per i Lancieri. Il copione non cambia nella ripresa. Minteh segna al 56′, Timber mette lo zampino al 62′ e al 66′ Paixao chiude i conti. Il Feyenoord sale a 69 punti, mentre l’Ajax resta a quota 45. Con un’umiliazione in più come fattore determinante nella valutazione della stagione.