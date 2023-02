LIVE – Sonego-Auger-Aliassime, primo turno Atp Rotterdam 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Auger-Aliassime, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). Impegno proibitivo per il torinese contro il numero sette del mondo, trionfatore sul veloce olandese nella passata edizione dell’evento. Il canadese, tuttavia, non ha iniziato la stagione in maniera troppo brillante. Motivo per cui l’azzurro partirà sfavorito ma non battuto secondo le quote dei bookmakers. Sonego dovrà cercare di spingere con i colpi d’inizio gioco per avere delle concrete possibilità di vittoria contro un giocatore che, quasi contro chiunque, riesce ad imporre la propria pesantezza di palla.

Nella settimana appena passata in quel di Montpellier si è arreso solamente ai quarti di finale contro il futuro vincitore Jannik Sinner, dimostrando di essere in discreta forma dopo la buona parentesi australiana. L’unico precedente ha sorriso al nordamericano, che nel settembre del 2020 è riuscito ad imporsi in due set abbastanza tirati nel primo turno del torneo di Amburgo (terra rossa), in Germania. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 14:30, con Sonego e Auger-Aliassime pianificati come terzo incontro di giornata sul Centre Court.

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

SONEGO-AUGER-ALIASSIME (primo turno ATP 500 Rotterdam 2023)