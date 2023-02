ATP Rotterdam 2023, esordio perfetto per Auger-Aliassime: Sonego eliminato

Match perfetto da parte di Felix Auger-Aliassime, che torna lì dove un anno fa vinse il primo titolo della carriera e lo fa alla grande, battendo Lorenzo Sonego con lo score di 6-2 6-3 dopo 1 ora e 22 minuti di dominio. Il numero 3 del seeding si qualifica al secondo turno nell’ATP 500 di Rotterdam e si appresta ad affrontare Gregoire Barrere, il qualificato francese che ha eliminato David Goffin per 6-0 7-6 nella serata di lunedì. Per l’italiano, che ha vinto solo 3 incontri sugli 8 disputati nel 2023, ci sarà un altro balzo indietro nel ranking: dal prossimo lunedì, sarà al massimo numero 70 del mondo.

L’inizio del match è caratterizzato, come previsto viste le caratteristiche dei giocatori, da un dominio di entrambi nei rispettivi turni di servizio, con Sonego bravo a rispondere colpo su colpo alle iniziative del numero 8 del mondo. Nel sesto game, però, arriva il primo momento complicato per l’azzurro, che concede una palla break e non riesce a difendersi sul 30-40. Auger-Aliassime piazza il break e resta solidissimo nella gestione del vantaggio acquisito, anzi dilaga nelle fasi finali del parziale. Il canadese conquista gli ultimi 4 game consecutivamente e incamera il set 6-2 dopo 35 minuti.

Inizia la seconda frazione e Sonego tenta di farsi più aggressivo, procurandosi due palle break di fila nel game d’apertura e mettendo pressione sulle spalle del campione in carica, che però reagisce benissimo come al solito e tiene la battuta ai vantaggi. Questo l’unico momento critico per il 22enne di Montreal, il quale conquista un ennesimo break nel quarto gioco e, in men che non si dica, si invola sul 4-1, avendo vinto ben 8 degli ultimi 9 game. Il torinese continua a provarci, si rende protagonista di alcuni buoni scambi, ma la prestazione messa in campo oggi dal canadese è eccellente. 6-2 6-3 in 1 ora e 22 minuti, Auger-Aliassime parte benissimo nella sua difesa del titolo.