LIVE – Sinner-Wawrinka 6-3 2-6 6-4 6-2, terzo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Wawrinka, incontro valevole per il terzo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo le comode vittorie ai danni di Hanfmann e Sonego trova sulla sua strada il secondo tennista più anziano di sempre (dopo Connors) ad aver raggiunto il terzo turno nello slam newyorkese. Nonostante i 38 anni, Wawrinka ha vinto due belle partite contro Nishioka ed Etcheverry e proverà a dare del filo da torcere.

Sulla carta si tratta di un match proibitivo per l’elvetico dato che Sinner sta vivendo un’ottima stagione e, nello specifico, un’ottima estate con la semifinale a Wimbledon e il titolo in Canada. Inoltre, è avanti 3-2 nei precedenti ma le due sconfitte sono arrivate prettamente per una ragione anagrafica. Proprio per questo, però, Wawrinka potrà scendere in campo senza nulla da perdere mentre Jannik avrà tutta la pressione addosso. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Wawrinka pianificati come terzo incontro della giornata sul Louis Armstrong Stadium dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali).

SINNER-WAWRINKA 6-3 2-6 6-4 6-2

GAME, SET & MATCH SINNER 6-3 2-6 6-4 6-2!

QUARTO SET – E con la rpima vincente vince Sinner!! Vola agli ottavi di finale!

QUARTO SET – Dal 30-0 arriva il match point in favore di Jannik: 40-30

QUARTO SET – BREAK! Si serve per il match sul 5-2

QUARTO SET – Splendido rovescio vincente di Sinner: 0-40!

QUARTO SET – 0-30: è il momento di dare il colpo di grazia a Wawrinka.

QUARTO SET – Benissimo Sinner dal 30-30 con due punti vinti a rete: 4-2

QUARTO SET – Wawrinka a trenta: 3-2

QUARTO SET – Sinner più solido in questo momento: 3-1

QUARTO SET – Wawrinka resta in partita tenendo ai vantaggi: 2-1

QUARTO SET – Palla break Sinner che se ne va con un errore dell’altoatesino: 40-40

QUARTO SET – Consolida il vantaggio Sinner: 2-0

QUARTO SET – C’è subito il break per Sinner: 1-0

QUARTO SET – E ora Wawrinka sembra poter pagare dazio dopo questi tre set giocati a grande intensità: 0-40

TERZO SET SINNER 6-4

TERZO SET – Arrivano due set point.

TERZO SET – Sinner parte male con lo 0-15, poi si inventa un incredibile dritto dopo uno scambio intenso: 15-15

TERZO SET – BREAK!! Spinge Jannik, sbaglia Wawrinka: 5-4

TERZO SET – Va a prendersi un’altra importante palla break l’azzurro: 40-Ad

TERZO SET – La prima la annulla bene Wawrinka con la prima, la sconda la getta via Sinner: 40-40

TERZO SET – Wawrinka qualcosa la regala ancora e Sinner ha di nuovo due palle break: 15-40

TERZO SET – E arriva il controbreak: 4-4

TERZO SET – E il doppio fallo che non ci voleva regala un’altra chance a Wawrinka: 40-Ad

TERZO SET – Annullata con coraggio da Sinner: 40-40

TERZO SET – Arriva la palla break: 30-40

TERZO SET – Wawrinka spinge e si porta sullo 0-30.

TERZO SET – Wawrinka resta in scia: 4-3

TERZO SET – Sinner si fa riprendere da 30-0 a 30-30 ma gioca bene gli ultimi due punti: 4-2

TERZO SET – Wawrinka tiene un game da oltre sette minuti di durata fondamentale per lui: 3-2

TERZO SET – Vola via anche una terza occasione: 40-40

TERZO SET – Se ne vanno un paio di break importanti, che avrebbero aiutato Jannik a sentirsi più sicuro con un vantaggio più consistente: 40-40

TERZO SET – Buon game di Sinner: 3-1

TERZO SET – BREAK SINNER! Wawrinka chiude il game con il doppio fallo e per Sinner può tornare a respirare: 2-1

TERZO SET – All’improvviso Wawrinka inizia a regalare qualcosa e ci sono 3 palle break per l’azzurro: 0-40

TERZO SET – E con due prime di servizio Sinner interrompe il parziale avversario: 1-1

TERZO SET – Sinner sempre in difficoltà al servizio. Seconda che è davvero lenta, Wawrinka entra subito nel campo e aggredisce: 40-40

TERZO SET – Male il recupero di Sinner sulla palla corta: 0-1

TERZO SET – Ma Wawrinka ora è in fiducia ed è osso durissimo da affrontare: 40-30

TERZO SET – Finalmente Jannik gioca un punto in cui sembra quello del primo set. Chiude con il dritto: 30-30

SECONDO SET WAWRINKA 6-2

SECONDO SET – Non poteva che chiudersi con un doppio fallo questo disastroso secondo set: 2-6

SECONDO SET – Rovescio lungolinea e il primo va via: 15-40

SECONDO SET – Continuano le difficoltà di Jannik: 0-40 e tre palle set.

SECONDO SET – Wawrinka inattaccabile al servizio: 2-5

SECONDO SET – Nelle difficoltà è importante aver tenuto questo turno per Jannik: 2-4

SECONDO SET – Poi arriva l’ace e in seguito un altro doppio fallo. Fase piuttosto complicata di match per Sinner.

SECONDO SET – Doppio fallo sulla palla game: 40-40

SECONDO SET – Wawrinka però ora sta servendo molto bene e Sinner non riesce ad avvicinarsi: 1-4

SECONDO SET – Sinner riesce a sbloccarsi in questo secondo parziale: 1-3

SECONDO SET – Conferma il break lo svizzero: 0-3

SECONDO SET – BREAK WAWRINKA! La sesta chance è quella buona: 0-2

SECONDO SET – Ancora con il servizio, questa volta con la seconda, Sinner annulla la quinta pb: 40-40

SECONDO SET – Quarta palla break del game per Wawrinka. Servizio e dritto di Sinner: 40-40

SECONDO SET – CHE RITMI! Sinner le annulla tutte e tre le palle break, alla grande: 40-40

SECONDO SET – Wawrinka solido, Sinner è costretto ad alzare sempre più la velocità e alla fine sbaglia con il rovescio: 0-40

SECONDO SET – Clamorosa stecca di Sinner su un punto già chiuso: 0-30

SECONDO SET – Wawrinka tiene il servizio a 30 in apertura di set: 0-1

PRIMO SET SINNER 6-3

PRIMO SET – Chiude con l’ace Sinner: 6-3

PRIMO SET – Splendida copertura della rete da parte di Jannik: 40-40

PRIMO SET – Palla corta di dritto che c’entrava poco. Uscita anche molto male. Palla break: 40-Ad

PRIMO SET – Rovescio di Sinner che trova solo la rete: 40-40

PRIMO SET – Si gioca su ritmi molto alti. Scambi intensi, alla fine Wawrinka paga dazio. Set point, 40-30

PRIMO SET – Wawrinka tiene il servizio. Sinner servirà per il set sul 5-3.

PRIMO SET – A trenta Jannik consolida il vantaggio: 5-2

PRIMO SET – BREAK SINNER! L’azzurro gioca bene, l’elvetico sbaglia con il rovescio in recupero: 4-2

PRIMO SET – Un doppio fallo grave di Wawrinka. Offre due palle break a Jannik: 15-40

PRIMO SET – Un altro game non facile per Jannik, che tiene a trenta: 3-2

PRIMO SET – Wawrinka pareggia nuovamente i conti, questa volta con meno difficoltà: 2-2

PRIMO SET – Tiene il servizio Jannik ai vantaggi: 2-1

PRIMO SET – Sinner trova la riga su due colpi consecutivi, poi chiude con lo smash: 40-40

PRIMO SET – E Sinner offre la prima palla break del match al suo avversario: 30-40

PRIMO SET – Da 30-30 arrivano un doppio fallo e poi un errore di dritto: 30-30

PRIMO SET – Con il suo marchio di fabbrica, il rovescio lungolinea vincente, Wawrinka tiene: 1-1

PRIMO SET – Jannik costringe Wawrinka subito ai vantaggi nel suo primo turno di battuta: 40-40

PRIMO SET – Buon game d’apertura per il nostro tennista: 1-0

PRIMO SET – Si parte con Jannik al servizio.

20:45 – Buonasera, amici di Sportface. Jannik Sinner scende in campo sul Louis Armstrong per affrontare l’eterno Stan Wawrinka. In palio un posto negli ottavi di finale.