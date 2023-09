Liga 2023/24: successo per Cadice e Celta Vigo, ancora sconfitti Villarreal e Almeria

Quarta giornata di Liga e due anticipi del venerdì sera: il Cadice si impone sul Villarreal, il Celta Vigo vince in casa dell’Almeria.

Secondo successo per il Cadice che rimonta l’iniziale svantaggio, sono gli ospiti infatti a sbloccare il risultato al decimo minuto di gioco con la rete messa a segno da Sorloth, dal 18esimo, parte la rimonta dei padroni di casa. Ramos firma il nuovo pareggio al 18esimo, è poi Machis con doppietta a ribaltare il risultato. Al 30esimo va a segno dal dischetto, al 50esimo si rivela fortunato con una conclusione prima infrantasi sul palo. Primo successo invece per il Celta Vigo che sale in undicesima posizione dopo le due sconfitte e il pareggio, ottenuti nelle prime giornate di campionato: cede ancora l’Almeria invece, che incassa la terza sconfitta. Match caratterizzato da diverse reti e molti scontri di gioco: gli ospiti si portano in doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco, Nunez al 24esimo e Larsen al 33esimo, chiudono il primo tempo. Sono poi le marcature di Akieme e Arribas a ridare fiducia ai padroni di casa, beffati successivamente dal gol di Swedberg all’87esimo. Termina 2-3 al Mediterráneos.