Us Open 2023: Swiatek asfalta Juvan, avanti Ostapenko e Muchova

Prosegue lo Us Open femminile 2023. Dominante Swiatek che asfalta la qualificata Juvan 6-0 6-1 in 50 minuti di gioco. La numero uno del tabellone affronterà agli ottavi Ostapenko, che ha battuto in rimonta l’americana Pera 4-6 6-3 6-3. Continua la grande stagione di Muchova, che ha battuto la tennista di casa Townsend in due set con il punteggio di 7-6(0) 6-3. La ceca se la vedrà con Wang, uscita vincente dalla sfida con Schmiedlova al terzo set. Prosegue il torneo da sogno di Caroline Wozniacki, numero 623 della classifica Wta. La 33enne danese l’ha spuntata al terzo set sull’americana Brady con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Agli ottavi la aspetta una tra Mertens e Gauff.