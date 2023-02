LIVE – Sinner-Wawrinka, quarti di finale ATP Rotterdam 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Wawrinka, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). L’altoatesino è galvanizzato dopo lo splendido successo in due set contro il numero tre del mondo Stefanos Tsitsipas. Adesso la sfida all’ex campione Slam svizzero, che nelle prime due uscite ha ben impressionato contro il kazako Alexander Bublik ed il francese Richard Gasquet. A partire con i favori del pronostico sarà il giovane azzurro, reduce dal titolo numero sette della carriera ottenuto in quel di Montpellier.

Il bilancio dei precedenti, tuttavia, sorride all’elvetico, in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti con l’italiano. Vincere sarebbe fondamentale per Sinner, il cui tabellone si è letteralmente aperto dopo l’exploit contro l’ateniese. In un’eventuale semifinale, infatti, troverebbe il vincitore del derby olandese tra Tallon Griekspoor e Gijs Brower. Le due wild card hanno stupito tutti negli ottavi di finale estromettendo dal torneo rispettivamente il tedesco Alexander Zverev ed il giovane danese Holger Rune. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 19:30, con Sinner e Wawrinka pianificati come quinto match di giornata sul Centre Court.

SINNER-WAWRINKA (quarti di finale ATP 500 Rotterdam 2023)