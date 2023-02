MOVIOLA – Sassuolo-Napoli, gol annullato col Var a Laurienté: Defrel in fuorigioco considerato influente

Beffa per il Sassuolo nel match contro il Napoli. I neroverdi, infatti, erano riusciti a segnare il gol dell’1-2, ma l’arbitro ha annullato su suggerimento del Var Banti che ha richiamato a una on field review il giovane Colombo. Si tratta di fuorigioco, ma non avendo toccato palla Defrel è necessario andare al monitor. L’attaccante neroverde, pur non toccando, entra nell’azione toccando Olivera che poi cade all’indietro e lascia spazio a Laurienté. La decisione, seppur opinabile, sembra quella corretta.