LIVE – Sinner-Vavassori, secondo turno Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Vavassori, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Riprende dal punteggio di 3-2 in favore di Sinner il match interrotto ieri a causa della pioggia caduta su Miami Gardens. Vavassori si trovava al servizio ed era ai vantaggi nel corso del sesto game, 40-40 per la precisione. Oggi si torna in campo, con Jannik ovviamente favorito per raggiungere il terzo turno. Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Cobolli e Norrie, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 16.00 italiane (le 11.00 locali), al termine dell’altro secondo turno tra Taylor Fritz e il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

COME SEGUIRE SINNER-VAVASSORI IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE SINNER-VAVASSORI (interrotta sul 3-2* 40-40)